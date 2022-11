Schoorsteenbranden in Enter en Rijssen

Even na half één kreeg de brandweer een melding over een schoorsteenbrand aan de Stationsweg in Enter. De brand was snel geblust en met behulp van een hoogwerker werd de schoorsteen geveegd en van roetdeeltjes ontdaan.

Even later was het raak in Rijssen, waar omstreeks half vier een brand in de schoorsteen van een woning aan de Holterstraatweg werd ontdekt. Ook hier bleef de schade beperkt en werd met behulp van een hoogwerker de schoorsteen geveegd. De oorzaak van beide branden is onbekend.