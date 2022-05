Sla met fluitenkruid en de Gelderse Roos als snoepje: Wildplukken is hot in Hellendoorn

NIJVERDAL - Snacken van de natuur? Mag dat eigenlijk wel? De vraag blijft nog even in de lucht hangen terwijl deelnemers van de wildplukwandeling snoepen van wilde rucola, Gelderse roos en fluitenkruid. Maar wat is eetbaar en wat niet? Dat leerden de 50 deelnemers zondag tijdens de IVN-Wildplukwandeling in Hellendoorn. „Wildplukken is hot”, zegt IVN-gids Gerard ten Have.

Twee keer per jaar houdt IVN-Hellendoorn/Nijverdal een wildplukwandeling. Eentje in het voorjaar, wanneer de jonge blaadjes en scheuten volop voor het grijpen liggen, en in het najaar als takken zwaar zijn van bessen en de paddenstoelen uit de grond schieten. „Kijk”, zegt Ten Have. Hij loopt de berm in. „De Japanse Duizendknoop. Een nare plant. Hij woekert. Maar de jonge scheuten kun je prima eten. Als rabarber.”

De deelnemers kijken verrast. „Of zevenblad. Ook vreselijk voor je tuin, maar een basis voor pesto.” Er wordt geknikt en verwonderd gekeken. Die blikken blijven wanneer de wandeling verder gaat. Langs de oprijlaan van Natuurcamping Eelerberg richting het bos. Na de hevige regenval van de laatste dagen bloeien planten, struiken en bomen als een malle. Zo ook de Gelderse roos met haar schermbloemen. „Lekker om in de suikerstroop te dippen”, merkt een deelnemer op. Ten Have knikt. „In het najaar komen er rode bessen aan. Je kunt ze eten, maar lekker zijn ze niet.”

De 24-jarige Nicky uit Nijverdal maakt foto’s van blad, bloem en stengel, zet de informatie in haar telefoon en stopt een monster in een plastic bakje. „Thuis kan ik dat uitproberen. Ik wil me verdiepen in de medicinale kant van alles wat eetbaar is uit de natuur”, legt ze uit. Als tip krijgt Nicky en de rest van de groep het advies om de app obsidentify te downloaden.

„Wildplukken is hot”, stelt Ten Have. „Helemaal sinds corona, maar je moet wel weten wat je kunt eten en plukken. Weegbree kan als sla, zuring lest de dorst, maar zo’n mooi geel boterbloempje of boerenwormkruid? Afblijven! En kijk uit bij de fluitenkruid, sommige soorten kun je niet eten.”

Maar hoe zit dat nou met dat wildplukken. Mag het nou, of mag het nou niet? Ten Have: „Daar zijn discussies over”, weet Ten Have. „Zolang je met respect voor de natuur voor eigen gebruik plukt en niet zakken vol voor de verkoop, is er niets aan de hand.” En daar zijn de deelnemers het allemaal mee eens.