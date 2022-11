Stoelendans bij bestuur SVZW: Alex Postma nieuwe voorzitter

WIERDEN - Alex Postma is de nieuwe voorzitter van de Wierdense voetbalclub SVZW. Hij neemt het stokje over van Jan Erik ter Avest, die na negen jaar het stopt bij. Naast de voorzitter is er ook een nieuwe secretaris en voorzitter jeugdbestuur bij de Wierdense zwaluwen.

Alex Postma is zeker geen onbekende op de velden bij Sportpark Het Lageveld. De verdediger speelde in het eerste en was al eerder voorzitter van de club tussen 2000 en 2004. Destijds stopte hij omdat de functie moeilijk te combineren was met zijn baan als algemeen directeur bij het Almelose groothandel in werkkleding Dirksen Bv.

Jong bestuur

Ook nieuw in bestuur is nog maar 21-jarige Bart Nijsink, die al sinds zijn jeugd bij de club voetbalt. De jonge secretaris neemt het stokje over van Karel Timmerman. „Het is echt een uniek geval. In de huidige wereld is het moeilijk om vrijwilligers te krijgen, en vooral jonge mensen. Hij is een uitzondering. Bart klopte al eerder aan of hij niet in het bestuur kon. Ik zei tegen hem: ‘maak eerst je hbo-opleiding af’. Dat heeft hij nu gedaan. We hebben überhaupt ik vergelijking met andere clubs een jong bestuur.”

Benjamin Roos is de nieuwe voorzitter jeugdvoorzitter. De geboren Almeloër is via een omwenteling via Amsterdam in Wierden terecht gekomen. Hij was eerder al betrokken bij de club als elftalbegeleider en heeft twee zoons die bij de club voetballen.

Volgend jaar jubileum

De nieuwe bestuursleden van de voetbalclub vallen met de neus in de boter. Met ruim duizend lezen viert de club volgend jaar haar 75-jarige jubileum. Bovendien zijn met dertien seniorenteams de velden op zaterdag steevast vol. „Er kan eigenlijk niets meer bij", vertelt Timmerman.

Timmerman zelf gaat door in het bestuur als algemeen lid. Ook Ellen ter Avest (vrouwenvoetbal), Bart Eshuis(penningmeester) en Frank Schutteman(technisch coördinator) en Rik Dekkers(commerciële zaken) blijven in het bestuur.

Volledig scherm Volle bak bij de Wierdense voetbalclub tijdens een derby tegen Excelsior'31. © Emiel Muijderman