Strengere regels worden zonnepark Elsweide bij Enter fataal: ‘In 2018 waren ze nog razend enthousiast’

Het afwijzende voorstel van het college werd dinsdagavond in de Wierdense raadscommissie Grondgebied behandeld. Hier dreigde een welles-nietesspelletje te ontstaan tussen planmaker Jos Kosters en wethouder Johan Coes. Met als inzet of de Enternaar al van meet af aan, toen hij begin 2018 met zijn initiatief kwam, wist dat er nieuwe, strengere voorschriften voor zonneparken zaten aan te komen.

Zelfde behandeling als Groene Weuste

Koster bestreed dat. „De gemeente was aanvankelijk razend enthousiast over ons plan”, stelde hij. „Er werd ons in het eerste overleg toegezegd dat we eenzelfde behandeling zouden krijgen als het Wierdense zonnepark De Groene Weuste van de stichting Duurzame Energie Wierden Enter, dat toen al enige al groen licht had gekregen. Over toekomstige aanvullende regels, het zogenaamde afwegingskader, hoorden we nog niets.”

Quote Begin 2018 gebruikte überhaupt nog niemand in heel Wierden het woord afwegings­ka­der Jos Kosters (Enter)

Het werd hem pas duidelijk toen meerdere aanvragen voor zonneparken bij de gemeente binnenkwamen. „In januari 2018 stelden we het toenmalige college op de hoogte van ons initiatief. Op dat moment gebruikte überhaupt nog niemand in heel Wierden het woord afwegingskader. Dus ook de wethouders van dat moment niet.” Dat was nog voor de raadsverkiezingen van maart 2018, met een college van CDA, VVD en Progressief Wierden.

‘14 Hectare was ook wel interessant’

Kosters legde uit dat hij pas begin september 2018, nadat nieuwe wethouders namens NEW en CDA waren aangetreden, vernam dat er strakkere regels voor zonneparken zaten aan te komen. „Daarvoor kon alles nog. Bij onze Elsweide ging het eerst om een veld van 20 hectare. Toen werd ons gevraagd om het terug te brengen naar 14 hectare. Dat was ook nog wel interessant en levensvatbaar voor ons. Maar vervolgens werd ons in september 2018 verzocht om het te verkleinen tot 4,5 hectare. De argumentatie van de wethouders luidde: er zijn veel bezwaren tegen het zonnepark ingediend, wij hebben ’t daar moeilijk mee. Omdat eerst zoveel toewijding voor ons plan was, gingen we er vanuit dat het ook wel binnen het toekomstige afwegingskader zou passen.”

Jan Oene Krist (ChristenUnie) wilde de waarheid van wethouder Johan Coes weten: was Kosters al begin 2018 op de hoogte van de strengere regels die in de maak waren voor zonneparken? „Dat is voortdurend gemeld, zoals het hoort, vanaf de eerste mailwisseling vanuit het raadhuis met Kosters. Want je kunt voor zo’n plan wel de nieuwe voorschriften laten gelden, als je maar de ontwikkelaar hierover continu informeert. En dat hebben we gedaan”, vertelde Coes.

‘Op heel mooie plek langs N347’

Hij herinnerde eraan dat Elsweide ruimtelijk deugde, maar dat de essentiële particitatie van omwonenden en andere Enternaren helemaal niet klopte. Er was niets afgesproken hoe zij hier financieel van zouden kunnen meeprofiteren. Het vormde voor CDA en NEW het knelpunt om Kosters’ plan naar de prullenmand te verwijzen. Roselien Slagers (Progressief Wierden): „En dat terwijl Elsweide op een heel mooie plek langs provinciale weg N347 bij Enter zou komen.”