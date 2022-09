Touwtrekkers uit heel de wereld arriveren in Holten voor belangrijkste onderdeel van WK: het weegmoment

VIDEO Niks wordt verspild in de keuken van Gasterij Het Midden­plein in Enter

Niks wordt verspild in de keuken van Gasterij Het Middenplein in Enter. Eigenaar en chef-kok John Rensen geeft alle snijresten een nieuwe bestemming. Courgette uitgehold? Het binnenste verdwijnt in een mooi groentengarnituurtje. Oud brood? Croutons! En is het écht te oud: in de ton voor de koeien.

13 september