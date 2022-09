Tug of War, ofwel WK touwtrekken in Holten: ‘Wat spannend was dat!’

HOLTEN - Het komt soms met bakken uit de lucht bij het WK touwtrekken Tug of War in Holten. Niettemin is het evenement voor de deelnemers en toeschouwers één groot feest.

„Zo’n strakke organisatie zag ik elders nog niet”, zegt Hendrik-Jan Dijkman (68) uit Vorden. Deze oud-touwtrekker kijkt samen met Wijnand Bijenhof (65) van onder een paraplu naar de wedstrijd tussen Zwitserland en Zuid-Afrika. „Richard Vlim van onze club doet mee met het Nederlandse team”, aldus Bijenhof. „Wij zijn vroeger overal in de wereld geweest voor het WK touwtrekken. Onder de landen heerst geen strijd. Alleen op het veld. Je ziet het. Na afloop geven we elkaar een hand en klappen we voor elkaar.” Uit respect voor hun gestorven koningin dragen de Engelsen een rouwband om de arm.

Koeienbellen

Voordat de wedstrijd begint staan de teams naast elkaar opgesteld. Vies en nat van de vorige wedstrijden, maar vol adrenaline. Zuid-Afrika moet het opnemen tegen de sterke Zwitsers. Als de scheidsrechter aangeeft dat het tijd is klinkt een luid gebrul en lopen de touwtrekkers het veld op. Het publiek moedigt ze aan in de stromende regen. De Zwitsers luiden hun koeienbellen. Zuid-Afrikanen schreeuwen hun landgenoten moed in. Ook het overige publiek joelt mee.

Tranen

Wim Kwakernaak zit samen met zijn vrouw op de tribune. Ze zijn onder de indruk van het spektakel. „De hele week hoor je al Engels. Bij de supermarkt, de bakker”, zegt de Holtenaar. „We dachten we moeten nu maar eens kijken.” Net als de familie Van Maanen uit Woudenberg. De familieleden brullen de longen uit hun lijf als het Nederlands team goud lijkt te halen. De Hollanders trekken de krachtpatsers uit Zwitserland met moeite over de streep. Maar het lukt. Tranen van geluk vloeien. „Hun vader doet mee’”, zegt mevrouw Van Maanen en ze wijst naar haar zoons. „Wat spannend was dat!”

Modder

Spanning ook bij een Israëlisch team. De teamleden zijn de gladde modder niet gewend. „Deze grond hebben wij niet”, zegt een deelneemster. Ze zet een hak stevig in het grasveld. „We zien wel, maar het is in elk geval fantastisch om hier te zijn.” Dat vinden ook Maddy Holloway (25) en Riley Schulz (25) uit Amerika. Ze werkten zaterdag hun wedstrijden af toen er meer zon was. „Het ging niet zo goed, de Chinezen zijn sterk. Maar we hebben veel geleerd. En vanavond gaan we los in de feesttent!”