Turks restaurant Lezzet uit Zwolle slaat vleugels uit naar Nijverdal: ‘Hebben meer grootse plannen’

NIJVERDAL - Over een week of vier à zes is Nijverdal een nieuw restaurant rijker. In het voormalige pand van SamSam aan de Willem Alexanderstraat opent dan het Turkse afhaalrestaurant Lezzet. Geen beginners, want er zit al meer dan tien jaar een vestiging in Zwolle-Zuid.

Als het aan woordvoerder Kamil Akyol en zijn collega’s uit het familiebedrijf ligt, gaat de nieuwe zaak in het hart van Nijverdal het liefst zo snel mogelijk open. „Maar ja, regelwerk hè. We zijn nog met de gemeente in overleg over een aantal vergunningen”, zegt hij. „Wel zijn we alvast met de verbouwing van het pand begonnen, zodat we hopelijk over een maandje open kunnen.”

Wat kunnen liefhebbers van een bord Turks eten verwachten? In elk geval klassiekers als döner, Turkse pizza’s, lahmacun, kebab en wraps. „Op dit moment zetten we een nieuw menu voor Nijverdal in elkaar”, geeft Akyol aan. „Maar zulke producten staan er inderdaad op.”

Loopt lekker

Waarom de stap naar Nijverdal vanuit Zwolle nu gemaakt wordt? „Het restaurant in Zwolle loopt erg goed. We zijn al heel wat jaren lekker bezig. Dan is een tweede vestiging een mooie vervolgstap.”

Akyol zegt dat Lezzet het niet alleen van losse klanten moet hebben. Ook enkele grote bedrijven in en rond de provinciehoofdstad behoren tot de klandizie van het restaurant. „Als ze allemaal moeten overwerken of eens een gezamenlijke lunch hebben, weten ze ons wel te vinden. Dat hopen we natuurlijk ook in Nijverdal voor elkaar te krijgen.”

Amsterdam

Het nieuwe restaurant aan de Willem-Alexanderstraat wordt geen zitgelegenheid. Lezzet gaat vooralsnog puur functioneren als afhaaltent. „Al hebben we wel een grote wens”, verklapt de woordvoerder. „In de toekomst hopen we in Amsterdam nog eens een echt Turks restaurant te kunnen openen. Niet voor de afhaal of bezorging, maar waar je gewoon binnen kunt lopen om een hapje te eten.”