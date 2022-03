Uittocht van 28 raadsleden in Reggestreek: een lintje voor Rita in Wierden

Tubbergse wethouder Trees Vloothuis (68) gaat coalitiege­sprek­ken in Hellen­doorn leiden: ‘Een bestuur­lijk zwaarge­wicht van buitenaf’

NIJVERDAL - Lokaal Hellendoorn schuift Trees Vloothuis uit Oldenzaal naar voren als informateur om de gesprekken over de vorming van een nieuwe coalitie in de gemeente Hellendoorn te leiden. De 68-jarige is nu nog onafhankelijk wethouder in de gemeente Tubbergen en was daarvoor 12 jaar als wethouder actief in de gemeente Oldenzaal namens de WerknemersGroepering.

22 maart