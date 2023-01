Veteraan Bart Beldman (38) wil gelijkgestemden in Wierden verenigen: ‘Wat je meemaakt in Afghanistan begrijpt niemand’

De straat van Melanie en Joop uit Rijssen ligt er al langer dan een jaar uit: ‘Fietsers kwamen door de tuin’

RIJSSEN - Al meer dan een jaar is de Wethouder H.H. Korteboslaan in Rijssen afgesloten. Reden: nieuwe bestrating, nieuwe riolering en ook nog eens nieuwbouw. Voor Melanie ter Keurs (56) en haar man Joop (59) betekent dit niet dat het rustiger is geworden in hun straat, ondanks de stopborden die het verkeer moeten tegenhouden.

