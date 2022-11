Vincent (36) uit Nijverdal wil Oekraïne helpen, het liefst bij gewapende strijd in loopgraven

Column Een jonge homo (14) wordt gepest in Tubbergen, het is helaas niet eens opmerke­lijk te noemen

TUBBERGEN - Ik wil hier niet opschrijven dat het waanzinnig treurig is dat een 14-jarige jongen uit Tubbergen wordt gepest omdat hij homo is. Dat zijn moeder het geweldig heeft gedaan door met de hele wereld te delen wat er op de school van haar zoon gebeurt. Dat de pesters van Douwe zich de ogen uit de kop moeten schamen, en misschien is dat zelfs niet genoeg.

26 november