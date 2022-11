Vitens vergoedt schade aan bomen en bos door drinkwaterwinning in gemeente Wierden

WIERDEN - Vitens keert een schadevergoeding uit aan de gemeente Wierden voor de bomen- en bosschade nabij de waterwinlocatie in Rectum-Ypelo. In dit gebied is schade ontstaan aan bomen door de onttrekking van drinkwater.

De nieuwe winlocatie Rectum-Ypelo werd in 2013 in gebruik genomen. Daarna viel het de gemeente Wierden op dat bomen in dit gebied enorm te lijden hadden. Extra onderhoud aan de bomen is ondertussen broodnodig geworden.

Onderzoek

De schade die volgens de gemeente Wieden is ontstaan door de drinkwaterwinning werd in 2019 via Vitens bij de provincie Overijssel aangekaart. In opdracht van de provincie heeft er vervolgens een onafhankelijk onderzoek naar de bomen- en bosschade en de (mogelijke) relatie met de grondwaterwinning plaatsgevonden door Advies Commissie Schade Grondwater (ACSG).

Jaarlijkse snoeironde

Inmiddels is bekend dat er een schadevergoeding van in totaal 130.101 euro aan de gemeente Wierden wordt uitgekeerd. Dat bedrag wordt gebruikt voor extra bomenonderhoud dat nodig is om de (verkeers)veiligheid te waarborgen en het realiseren van nieuwe aanplant. ‘Waar we eerder één keer per vijf jaar langs kwamen voor onderhoud, wordt nu jaarlijks een snoeironde gehouden. Bomen die dood of gevaarlijk zijn worden gekapt. Dit is belangrijk om de Enterweg en Kippershoekweg veilig te houden’, aldus wethouder Gertjan ten Brinke.

Bomenplan

Gekapte bomen worden vervangen door bomen die geschikt zijn om in de omgeving van een waterwingebied te groeien. De nieuwe aanplant zal echter nog niet op korte termijn plaatsvinden, omdat de groeiomstandigheden op dit moment niet optimaal zijn. In 2023 stelt gemeente Wierden een bomenplan ten aanzien van de herinplant op. De verwachting is dat dan eind 2023 gestart kan worden met de uitvoering.