Volledig vernieuwde winkel van Bal Vismeesters in Enter sluit binnen een jaar de deuren: ‘Kosten zijn niet meer te drukken’

ENTER - De totaal gerenoveerde viswinkel van Bal Vismeesters in Enter sluit al binnen een jaar. Per 1 januari blijven de deuren dicht in verband met de stijgende kosten. Eigenaar Dick Bal is teleurgesteld: ‘Dit is de enige verstandige keuze.’

Begin februari opende de Almelose ondernemer de winkel in Enter. Het pand was de maanden ervoor verbouwd en werd feestelijk geopend. Nog geen jaar later hangt de vlag er heel anders bij en moet de winkel noodgedwongen de deuren sluiten.

Quote Door de stijgende kosten ziet het rekenmodel er toch heel anders uit voor 2023 Dick Bal, Bal Vismeesters

Volgens Bal is er niet op te boksen tegen de stijgende prijzen. „We hebben een relatief mooi jaar gehad. Maar met de stijgende energie-, personeels- en inkoopkosten van onze producten ziet het rekenmodel er voor 2023 heel anders uit. Dus hebben we besloten de deuren vanaf 1 januari te sluiten.”

Zuiniger leven

De toenemende kosten wegen volgens Bal niet op tegen het geld dat klanten binnen brengen in het filiaal. „Mensen gaan waarschijnlijk met alle stijgende kosten ook nog eens zuiniger leven, dus ik verwacht dat het daardoor ook rustiger gaat worden in de winkel. Dan is het al helemaal niet meer interessant om de winkel open te houden.”

De winkelinventaris staat te koop. „Het is allemaal nieuw, jammer dat we niet verder kunnen met de winkel.” De pandeigenaar gaat op zoek naar een nieuwe invulling voor het pand. Het is de Almelose ondernemer niet gegund buiten de gemeentegrenzen. In 2021 moest hijook al de winkel in Nijverdal sluiten in verband met een gebrek aan personeel.

Mislukte overname

Begin dit jaar nam Bal de goed draaiende viswinkel over van ‘De Gezonde Apotheek’. Eigenaar Bjorn Jansen besloot destijds te stoppen om de viskraam van zijn vader over te nemen. Vanaf januari zit Enter zonder viswinkel. Alleen op de zaterdag is er dan nog verse vis te verkrijgen op de weekmarkt.