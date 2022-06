Vooruit met de geit. Op de motor, in de schuilhut, op de weg, en het water mag ook stromen. Dit was deze week nieuws in de Reggestreek

nieuwsupdateREGGESTREEK - De Heilige Geest is weer uitgestort op eerste pinksterdag, dus alles zal goed komen. Die ruzie over het BikePark in Enter wordt bijgelegd, overal komen schuilhutten voor het vee, Wierden gaat dik geld verdienen met een eigen zonnepark, Rectum/Ypelo wordt ook in de zomer zeiknat en Van Noord naar Zuid rijden in Hellendoorn gaat in een vloek en een zucht. Of toch niet? Lees het in de Nieuwsupdate Reggestreek van deze week.