Vreugdevuur met Pasen, krattenveld voor regenwater en misschien koopzondag in Holten: dit was de week in de Reggestreek

Om met die laatste te beginnen. Want wie is Joop Nijenhuis? Nou, dat is een man van 84 die dit jaar de eer te beurt valt om het grote paasvuur in Hellendoorn aan te steken. Het vreugdevuur bij lentebegin is weliswaar een heidens gebruik, maar dat maakt niet uit. Het is cultuur. En dus mag Joop hem aansteken. Hij was lange tijd dorpsomroeper Klepperderk. En dan is het aansteken van zo’n verbindend paasvuur een leuke geste. Gewoon leuk. Het is zondag in een weiland achter de ijsfabriek, vanaf 20.30 uur. En nou niet gaan zeuren over fijnstof. Dat waait wel weer weg.