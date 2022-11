Waarom een actie beginnen voor AED’s in Nijverdal? Deze club wil ze met liefde betalen

NIJVERDAL - Alle lof voor Annelot Poppema van De Budde. Haar succesvolle inzameling leverde genoeg geld op voor een nieuwe AED bij het restaurant. Maar ze had zich de moeite kunnen besparen. Een telefoontje naar de Stichting Ondersteuning Senioren (SOS) was ook voldoende geweest. „Wij hebben geld zat om zeker 50 AED’s aan te schaffen.”

Het probleem is: bijna niemand weet dat. Niet dat voorman Reinder van Zanten zijn best niet doet om iedereen op de goedgevulde kluis van SOS te wijzen. „Kabelkrant. Lokale bladen. We sturen het overal wel naartoe”, zegt hij vertwijfeld. „Maar niemand leest dat kennelijk. Terwijl wij met alle liefde AED’s willen bekostigen. Daar redden we levens mee. Ook van ouderen, onze doelgroep.”

Tv’s voor hospice

Wat de Stichting Ondersteuning Senioren Hellendoorn-Nijverdal precies doet? „De naam zegt het al. Wij ondersteunen senioren. Dat doen we echt op allerlei manieren. Al 35 jaar lang schenken onze donateurs geld om van alles voor elkaar te krijgen. We zorgden voor televisies op de kamers het hospice, vervingen een kapotte biljarttafel voor een biljartclub en investeerden in beweegtuinen.”

Maar die goeie oude bron van inkomsten lijkt helaas wat opgedroogd. „Tientallen jaren lang verliepen die donaties via acceptgiro. Maar dat werkt tegenwoordig niet langer. En om nu over te stappen op ‘tikkies’? Daar hoeven we bij de meeste donateurs, veelal ook ouderen, niet meer aan te komen.”

Einde in zicht

Het lijkt erop dat het einde in zicht komt voor SOS. „Terwijl we nog veel geld in kas hebben. We willen dat geld het liefst inzetten voor doelen in onze gemeente. Wachten we daar te lang mee, dan heffen we onszelf op en komt het geld bij een andere stichting terecht. Niet erg, maar dat is dan wel buiten Hellendoorn.”

De AED’s zijn een mooi voorbeeld van goede investering, meent Van Zanten. „Voor De Budde waren we ook graag bijgesprongen. Dan was het binnen een dag geregeld en was er geen inzameling nodig. Al moeten mensen natuurlijk wel weten dat we er zijn. Dat benadruk ik bij deze nog maar een keer weer.”

Tientallen AED’s

Er is volgens de voorzitter genoeg geld voor zeker 50 AED’s. „Wel stellen we natuurlijk wat voorwaarden. Toegankelijkheid is een belangrijke eis en we gaan ze niet binnen in een commercieel bedrijf bekostigen. Iedereen moet er snel bij kunnen als iemand plotseling een hartstilstand krijgt.”

De eerste is inmiddels aangeschaft, geeft Van Zanten aan. Bij Buurtvereniging ’t Hexel om precies te zijn.

Info: ondersteuningsenioren@outlook.com.