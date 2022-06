Wat is er dit weekend te beleven in de Reggestreek? Supermoto, Doktersbosrock, Sploder Feest en nog zoveel meer

REGGESTREEK - De Enterse Motorclub (EMC) tekent dit weekend voor de organisatie van de enige supermoto- wedstrijd, die dit jaar in Nederland wordt gehouden. De inters, euro’s en nationalen scheuren zondag over stratencircuit De Krompatte.

De wedstrijd in Enter telt mee voor de BeNeCup, het gezamenlijke kampioenschap van België en Nederland. Het is de tweede wedstrijd in een een reeks van zes. De vrije training is zaterdagavond, zondagochtend gevolgd door de kwalificaties en wedstrijden in de drie klassen.

Menmarathon

Minder snel, maar zeker niet minder spectaculair zijn de menwedstrijden, die menclub De Helderse Voerluu bij en rond manege ’t Oale Spoor in Hellendoorn houdt. Aan deze samengestelde menwedstrijden nemen zo'n 70 combinaties deel. Zaterdag zijn de dressuur- en vaardigheidspoef (kegeltjes rijden), zondag de marathon, waar zes hindernissen moeten worden genomen.

Medio juni is ook de tijd van de zomerfeesten, festivals en andere muzikale uitingen. In het Openluchttheater in Nijverdal wordt zaterdag vanaf 20.30 uur Doktersbos Rock gehouden met optredens van Play it Again, Touch of Blues en Völle. Kaarten kosten 7.50 euro. In 't bos aan de Haarweg in Daarle wordt zaterdag van 14.00- tot 21.00 uur de derde editie van 'n Bos Food & Drinks Festival gehouden.

Try-out

Het A-orkest van de Harmonie Sint Jan neemt medio juli in Kerkrade deel aan het prestigieuze Wereld Muziek Concours (WMC). De muzikanten uit Wierden werken bij dit project samen met het ballet van de vooropleiding Dans van Artez en de talentenklas van Kaliber Kunstenschool uit Enschede . Er wordt een speciale compositie van componist Ed de Boer uitgevoerd. Er zijn twee try-outs gepland. De eerste is zondag in Het Anker aan de Wilhelminastraat in Wierden en begint om 16.00 uur.

Praalwagens en loopgroepen

De Holtense buurtschap Espelo staat drie dagen op de kop vanwege het Sploder Feest. De grote feesttent aan de Espelodijk vormt het kloppende hart van dit meerdaagse evenement. Zaterdagochtend staat de optocht weer op het programma. Een bonte stoet van praalwagens en loopgroepen die om 11.00 uur vanaf de Okkenbroekseweg vertrekt en waarbij met een knipoog naar de (lokale) actualiteit wordt gekeken.

Lekker toeren

De Motorclub Nijverdal/Hellendoorn (MCNH) houdt zondag de Molshooprit, een 210 kilometer lange toertocht voor motoren dwars door Twente. Start en finish zijn bij clubgebouw Het Mollenhol aan de Imminkservestraat in Hellendoorn. Inschrijven kan daar tussen 9.00- en 12.00 uur, de deelnamekosten bedragen 6 euro.

In de ZINiN bibliotheek in het Huis voor Cultuur en Bestuur in Nijverdal worden zaterdag om 11.00- en 13.00 uur workshops hologram maken gegeven. In Haarle kan de boerenpelgrimstocht worden gewandeld met begin- en eindpunt bij De Oarns Hoeve aan de Eekteweg 1.

Volledig scherm Zo'n 70 combinaties doen dit weekend mee aan de menwedstrijden in Hellendoorn. © Menclub De Helderse Voerluu