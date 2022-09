WBE West-Twente roept jagers en recreanten op watervogels niet te storen ‘om verspreiding van vogelgriep te voorkomen’

NIJVERDAL - De Wildbeheereenheid (WBE) West-Twente vraagt de jagers in haar werkgebied zich strikt aan alle ingestelde regels te houden om verdere verspreiding van de vogelgriep in Overijssel te voorkomen. „Want dit is een ramp voor alle betrokken pluimveehouders.”

Ook de WBE West-Twente werd eind vorige week ‘opgeschrikt’ door de melding dat bij hobbyboeren in Daarle en Vriezenveen vogelgriep was ontdekt. En dan ook nog eens vogelgriep van de meest besmettelijke soort. Vaak zijn watervogels in het wild drager van dit virus.

„Waar het overspringt naar pluimvee van boeren of hobbyboeren betekent dit een ramp voor alle betrokkenen. Als beheerders van de wilde fauna willen wij helpen voorkomen dat de vogelgriep zich over een groter gebied verspreidt”, schrijft de WBE.

Beperkingen

De organisatie drukt alle bij haar aangesloten jagers op het hart zich aan alle beperkingen te houden, die sinds 15 september van kracht zijn in het zogenoemde toezichtgebied, dat door de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) is ingesteld in een straal van 10 kilometer rond beide locaties waar vogelgriep aangetroffen werd.

En die regels gaan veel verder dan het welbekende vervoersverbod. Ook de jagers in dit gebied krijgen allerlei beperkingen opgelegd. Zo mag 30 dagen lang niet worden gejaagd in gebieden waar de jacht watervogels kan verstoren. De jacht op eenden is helemaal verboden. Die beperkingen hebben grote impact, omdat zich in het werkgebied van de WBE West-Twente nogal wat terreinen met open water bevinden, waar (water)vogels rusten en foerageren. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de Regge en het Overijssels Kanaal.

Niet storen

Verder bevinden zich in het gebied nogal wat ganzen, die zich ophouden op de weilanden. „Het is belangrijk deze niet te verstoren zodat ze wegvliegen. Mochten de vogels onverhoopt drager zijn van het virus dan wordt de kans op verspreiding over een groter gebied groter en dat moeten we voorkomen. We gaan ervan uit dat onze jagers hiermee terdege rekening houden en doen ook een dringend beroep op alle recreanten om de verstoring van (water)vogels te voorkomen door bijvoorbeeld de hond aan de lijn te houden”, benadrukt de WBE.

Niet aanraken

De WBE waarschuwt tenslotte om dode vogels of vogels met een afwijkend gedrag niet aan te raken en direct de autoriteiten te waarschuwen.