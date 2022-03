Wethouder Coes hekelt kritiek Wierdense oppositie: ‘Kom op, mensen, wees eens wat trotser’

Kees van Dijk (ChristenUnie) omschreef het recent nog als ‘een gelikte verkiezingsfolder’, de ronkende terugblik van burgemeester en wethouders op hun daden tussen 2018 en 2022. „Het lijkt op borstklopperij”, zegt de Hexelaar dinsdagavond in de laatste raadsvergadering voor de verkiezingen.

De CU-voorman maakt een vergelijking met de bouw. Van Dijk: „Je hebt een sleutelklaar huis of een cascowoning. Het college meldt dat liefst 99 van de 117 taken zijn afgerond, maar in werkelijkheid zijn de meeste nog niet klaar. Net als een cascohuis.”

De tegenpartijen noemen voorbeelden. De zonneparken die maar niet van de grond komen, het zorgdossier met meer cliënten en wachtlijsten, de woningbouw, de gemeentelijke dienstverlening aan burgers en ondernemers, de slechte communicatie. Bert Klaas (Progressief Wierden): „Mensen raakten het vertrouwen in de politiek kwijt.”

‘Laatste woord eigenlijk aan burgers’

Van Dijk vraagt zich af of de burgers zich herkennen in het betoog van B en W. „Ze zijn niet gevraagd, terwijl ze toch eigenlijk het laatste woord zouden moeten hebben. Wellicht is het de volgende keer beter als een bewonerspanel zich uitspreekt in een evaluatie.”

Quote Ik kan niet anders dan dit college dikke onvoldoen­de te geven Bert Klaas (Progressief Wierden)

Klaas weet nog hoe de coalitie van NEW en CDA zich in 2018 aandiende. „Ze wilden lef tonen en vernieuwend aan de slag. In het echt viel het tegen. En als iets niet goed liep, blijft het onvermeld. Zoals de beoogde korting van een kleine half miljoen euro op subsidies aan clubs en organisaties, die de raad terugdraaide. Dit college verdient een dikke onvoldoende.”

‘Veel groter gemaakt dan het is’

Wethouder Johan Coes vecht de kritiek aan. „Dit neigt naar campagneretoriek. De oppositie maakt het veel groter dan het werkelijk is. Wij voerden dingen gewoon uit, zoals ze in het coalitieprogramma stonden.”

Wanneer Klaas hem persoonlijk aanvalt, wordt het Coes te erg. „Nu is het allemaal opeens slecht. Kom op, mensen, wees eens wat trotser op wat hier in Wierden de afgelopen vier jaar is gedaan”, zegt hij.

Geen prachtige mooi weer-show

„Het zou naïef zijn wanneer we met z’n allen een prachtige mooiweershow zouden opvoeren”, meent Cindy ter Riet (NEW). „Kritische noten horen erbij, maar het was sinds 2018 niet zo verschrikkelijk als Progressief Wierden en VVD aangeven. Alles staat er nog niet helemaal, we zijn een eind op weg.”

Klaas tovert alsnog een pluim tevoorschijn. „De volledige raad stond geregeld op tegen B en W. Dat compliment wil ik iedereen wel geven.”