Wierden biedt geen bescherming tegen opkopen huizen door beleggers: ‘Is het wel nodig?’

WIERDEN - De gemeente Wierden moet voorlopig geen opkoopbescherming voor bestaande woningen invoeren. Dat adviseren burgemeester en wethouders. De raad nam in december unaniem een motie aan over het aan banden leggen van beleggers.

Het college vindt dat eerst moet worden aangetoond dat te veel particuliere verhuur door investeerders de marktwerking van het huizenbestand in Wierden verstoort. Daarbij dient duidelijk te worden dat de leefbaarheid en de veiligheid van bewoners onder druk staan. Het Kadaster bekijkt momenteel hoe de huidige situatie op de woningmarkt is. Dat is voor de zomer klaar. Dan komen B en W met een definitief voorstel.

Breed onderzoek

Het onderzoek van het Kadaster wordt breder verricht. Naast Wierden werken de gemeenten Rijssen-Holten, Hellendoorn, Hof van Twente, Almelo, Twenterand, Oldenzaal en Lossser hieraan mee. Het rapport van de overheidsorganisatie die het vastgoed registreert, brengt de activiteiten van beleggers in alle plaatsen in beeld. Daarbij is het vooral van belang in hoeverre de afgelopen jaren het eigendom van huizen is overgegaan van bewoners naar investeerders. De eerste resultaten van het onderzoek worden in april bekend.

Komt schaarste op huizenmarkt voor?

Wierden doet mee aan de inventarisatie van de toestand op de woningmarkt, omdat tot nu toe gedetailleerde gegevens over de stand van zaken ontbreekt. „Daarom valt het nog niet te verdedigen om nu al opkoopbescherming van huizen door te voeren”, stelt het college. Er is onvoldoende bekend of sprake is van een schaarste aan huizen en of er grote leefbaarheidsproblemen in de dorpswijken bestaan. Dat is wel gewenst om de maatregel van start te laten gaan.

De recente onderzoeken toonden aan dat binnen Wierden op de woningmarkt het aandeel van panden die particulier verhuurd blijven, in loop van de jaren stabiel bleef. Het varieert tussen de 8 en 10 procent van de totale huizenvoorraad. Daarnaast loopt nergens de situatie ter plaatse uit de hand. B en W: „De vraag is dan ook wat we in Wierden daadwerkelijk willen bereiken met het invoeren van een opkoopbescherming. Hierbij telt verder mee dat onze gemeente nu nog geen huisvestingsverordening kent.”

‘Geen betaalbaar huis meer te koop’

De opkoopbescherming. waarvoor het Haagse parlement wettelijk groen licht gaf, maakt het sinds 1 januari van dit jaar voor gemeenten mogelijk om ervoor te zorgen dat goedkope en middeldure koopwoningen beschikbaar blijven. Huisjesmelkers krijgen zo geen kans meer huizen weg te kapen voor de neus van bijvoorbeeld starters op de woningmarkt. Dit vormde voor het Wierdense CDA de reden eind vorg jaar om motie in te dienen. „Want voor starters is in zowel Enter als Wierden geen betaalbaar huis te koop", zei het christendemocratische raadslid Martin Braamhaar destijds.