Wierden herbergt nu zo’n 120 Oekraïners, ruim de helft heeft onderdak bij burgers

Dat meldde burgemeester Doret Tigchelaar dinsdagavond in een raadscommissie op vragen van NEW-raadslid Leonie Prieshof. „We hebben nog geen idee hoeveel Oekraïners er nog bijkomen in onze gemeente”, zei de eerste burger. „Dat is op dit moment echt heel moeilijk in te schatten.” Maar de gemeente erkende eerder al dat er nog meer plekken voor Oekraïense vluchtelingen moeten komen.

De regering heeft een regeling in de maak, waarbij de Oekraïners wekelijks 60 euro leefgeld ontvangen. Er zijn al gemeenten, zoals Nijmegen, die dat nu al uitkeren. In Wierden gebeurt dat niet, en wordt eerst afgewacht tot het kabinet deze maatregel doorvoert.

Leefgeld is echt noodzakelijk

„Dan gaan we het met terugwerkende kracht vanaf 1 april uit te betalen", vertelde Tigchelaar. „Dat is ook beslist noodzakelijk. Want nu moeten inwoners die Oekraïners in huis nemen, alles zelf regelen. Het vraagt heel veel van hen om dat goed te doen.”

Het helpt volgens haar dat het lokale project Bowie boodschappenmanden verspreidt onder de in de gemeente aanwezige Oekraïners. „Daarmee kunnen ze stoppen of het op een lager pitje draaien wanneer de leefgeldregeling voor elkaar is.”

Veel vrijwilligers ingeschakeld

De opvang vraagt organisatorisch veel. Van gemeentewege werd daarom een speciaal kernteam met een projectmanager in het leven geroepen. De burgemeester: „Zo’n aanpak hadden we ook in de coronaperiode. Maar het is toch heel anders toen. Je gaat op zoek naar huizen, met hulp van corporatie Reggewoon. Die richt je goed in, waarbij kringloopwinkel 2Switch de inzameling van spullen regelt en vrijwilligers de woningen schoonmaken en alles op de plaats zetten. Dan volgt de begeleiding van de bewoners uit Oekaïne, waarbij welzijnsorganisatie Evenmens en vrijwilligers zijn betrokken.”

in Enter en Wierden worden binnenkort twee informtieve bijeenkomsten gehouden voor inwoners die als gastgezin Oekraïense vluchtelingen willen herbergen in of bij hun huis. Ze worden georganiseerd door de organisatie NuTwente, die in deze regio de coördinatie van de opvang voor haar rekening neemt. Het gaat over praktische zaken, maar ook wordt uitgelegd hoe de Oekraïners te ondersteunen zijn. Met deze uitleg valt door de betrokkenen makkelijker een beslissing te nemen of ze al dan niet voor opvang gaan.

De avond is woendag 13 april in activiteitencentrum ’t Zumpke aan de Reggestraat in Enter. De tweede sessie is donderdag 21 april in de Burgerzaal van het gemeentehuis aan de Pouliestraat in Wierden. Beide keren begint het om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur). Meer informatie: oekraine@wierden.nl