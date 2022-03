Wierden strijdt mee met NK tegelwippen: voor een duurzaam doel, méér groen

WIERDEN/ENTER - Het is zo op het eerste oog een merkwaardige wedstrijd, het Nederlands kampioenschap tegelwippen. Ook Wierden doet er dit jaar aan mee. Met in het achterhoofd een duurzaam doel.

De landelijke competitie voor gemeenten die moet zorgen voor minder verstening en meer groen in steden en dorpen, is maandag van start gegaan. Binnen de gemeente Wierden mocht directeur Martin van Zelm van de Enterse basisschool De Roerganger het spits afbijten. Hij wipte de eerste tegel op het schoolplein, dat later dit jaar duurzamer ingericht wordt.

Daarmee staat Wierden in de speciale poule voor Twentse gemeenten nog lang niet bovenaan. Er moet nog veel werk verzet worden tot eind oktober, wanneer het NK eindigt.

Meedoen om Gouden Tegel

Het Brabantse Ruchen mocht vorig jaar de Gouden Tegel in ontvangst nemen. In deze gemeente werden 22.000 trottoirklinkers verwijderd. De meeste tegels verdwenen uit de straten en de tuinen van bestuurlijk bastion Den Haag: 200.000 exemplaren. Dit leverde de Gouden Schep op.

Subsidie voor groenere tuin

Wierden koppelt de wedstrijd aan een actie, waarbij inwoners van de gemeente subsidie kunnen aanvragen in het raadhuis voor onder andere het vergroenen van hun tuin of het afkoppelen van regenpijpen. Hiervoor is dit jaar en in 2023 een bedrag van 25.000 euro per jaar door de gemeenteraad uitgetrokken. Het wordt noodzakelijk genomen omdat door de klimaatverandering steeds vaker extreem weer voorkomt. Daarom worden maatregelen getroffen om de gevolgen van hevige regen, enorme hitte en droogte te beperken.

Gemeente wil inwoners stimuleren

„Als gemeente leggen we weliswaar bijvoorbeeld wadi’s aan en pogen we droogteschade bij agrariërs te voorkomen”, legt wethouder Johan Coes uit. „Dat is echter onvoldoende. Zodoende willen we inwoners stimuleren zelf maatregelen te nemen in hun tuin.” Ze krijgen een deel van de gemaakte kosten terug.