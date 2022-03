Wierden zet licht voor aanleg zonnepark in Hoge Hexel weer op groen, ondanks protest buren

150.000 Nederlan­ders werken in kleding van dit Rijssense bedrijf

RIJSSEN - Wat begon als hobby in een schuurtje is uitgegroeid tot een bedrijf dat meer dan 150.000 mensen van kleding voorziet. De bedrijfskleding van Profimex in Rijssen komt je tot ver buiten de landsgrenzen tegen. Dit jaar bestaat het bedrijf twintig jaar.

22 maart