Wierdense Vier de Vrijheid gaat door met activiteiten in toekomst

„Het stilstaan en vieren van 77 jaar bevrijding is een groot succes geworden”, concludeert voorzitter Ria Broeze van de stichting. „De deelname en de inzet van de inwoners heeft onze verwachtingen ver overtroffen. Het leidde tot veel ijver, creativiteit en samenwerking.” Ook roemt ze het enthousiasme van het lokale bedrijfsleven. Van het budget werd het grootste deel - liefst ongeveer een ton - bijeengebracht door sponsoren.

In totaal werden in periode van 7 april tot 6 mei liefst 35 activiteiten of bijeenkomsten georganiseerd. Aan de lichtroute werkten 50 buurten mee, die iets bouwden in hun woonomgeving wat te maken had met de Tweede Wereldoorlog of de bevrijding. Veel automobilisten en fietsers, ook vakantiegangers, legden de vier trajacten af. Dat gebeurde niet alleen ’s avonds na zonsondergang maar ook overdag.

Oud gebruik in ere herstellen

De hele periode hingen overal in de gemeente de speciale bevrijdingsvlaggen. Broeze: „We zien als stichting graag dat dit een jaarlijkse traditie wordt.” Verder stimuleerde Vier de Vrijheid het om een oud gebruik binnen de provincie in ere te herstellen: het luiden van kerkklokken op de lokale en nationale bevrijdingsdagen. Dit had voor het derde jaar op rij in Wierden plaats. „Deze traditie was wat weggezakt”, zegt Broeze. „Maar wij vroegen als stichting elke gemeente in Overijssel het te laten herleven. We hebben het plan om dit klokken luiden onder te laten brengen bij het immaterieel erfgoed.”

Het bestuur van Vier de Vrijheid Wierden Enter kreeg de afgelopen weken veelvuldig de vraag voorgelegd wat de stichting nu gaat doen. De voorzitter: „Dan wilden mensen bijvoorbeeld weten of elk jaar iets tegemoet kan worden gezien. Of dat ze moeten wachten tot een volgend jubileumjaar. De stichting gaat in elk geval door. Ideeën van alle inwoners zijn zeer welkom. Want vooral het samen bedenken, organiseren en doen van activiteiten is door veel buurten ontzettend gewaardeerd.” Suggesties zijn te mailen naar: info@vrijheidwierdenenter.nl.

Nog enkele activiteiten

De stichting wijst nog op de bevrijdingsexpositie ‘Wiej bint vriej’, die nog tot 12 juni is te bezoeken in het gebouw van de Historische Kring Wederden aan de Appelhofdwarsstraat in Wierden. Met behulp van het boekje ‘Wegen tussen heden en verleden’ van Kees Kroon zijn wandelend, fietsend en per auto’s routes af te leggen langs oorlogslocaties in de gemeente. Het is onder andere te koop bij de historische kring.