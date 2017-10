11 gekruide quotes van 'Rambo' Gertjan Verbeek

Verbeek (54) verzamelde in de loop ter jaren de bijnamen ‘de hork’ en ‘terminator’, terwijl de Duitse pers – hij trainde ook FC Nürnberg en VfL Bochum – hem als ‘Rambo’ aanduidt.

Verbeek woont tegenwoordig in een door hemzelf gebouwde blokhut tussen Dalfsen en Heino. Dus de afstand tot de Grolsch Veste – ca. 70 kilometer – hoeft het bezwaar niet te zijn. De trainer was lang vrijgezel, maar is sinds vorig jaar getemd door Sabine Reinders, een Friese schone. In maart 2017 werd hun eerste dochter geboren: Dieuwke Saapke, roepnaam Sinne.

Op haar Facebookpagina plaatste Sabine Reinders een vertederend filmpje, waarop Gertjan Verbeek bij de blokhut met een trilplaat in de weer is, terwijl het zijn dochtertje in een draagzak op zijn borst bij zich heeft. Vader en dochter dragen oorbeschermers. Naast deze tedere kant heeft Verbeek ook de reputatie van houwdegen en macho. Zoals mag blijken uit verzamelde quotes:

1. Dikke konten

"Het begon als dikke konten voetbal, maar het niveau is in tien jaar met reuzesprongen vooruit gegaan!'.

Juli 2017, Gertjan Verbeek in een door TC Tubantia georganiseerde forumdiscussie over vrouwenvoetbal.

2. FC Twente

“Het klinkt misschien tegenstrijdig, maar voor Heracles is het beter als het goed gaat met FC Twente. Nu moeten beide clubs vissen in dezelfde vijver. Het is voor beide partijen goed als Twente een goede subtopper is en Heracles een goede middenmoter. Dan versterk je elkaar. Pas als de verhoudingen structureel gaan veranderen, moeten ze zich bij Twente achter de oren gaan krabben".

December 2015, Gertjan in Tubantia over het feit dat Heracles dan hoger op de ranglijst staat dan FC Twente.

3. Strontverhalen

Volledig scherm Verbeek lag regelmatig overhoop met verslaggevers van de boulevardkrant Bild. © eigen foto “Waarom schrijf jij die strontverhalen op? Waarom probeer jij twee partijen tegen elkaar uit te spelen? Jullie zijn een stel klootzakken. Jij probeert altijd twee partijen tegen elkaar op te zetten en tegen elkaar uit te spelen. Waarom spelen jullie altijd twee partijen tegen elkaar uit, zelfs ten koste van vluchtelingen...Jij schrijft altijd foute dingen. (....) Jullie zijn klootzakken, dat zijn jullie. En jullie liegen ook nog. (...) Ik leg het je nog een keer uit. Slechte leerlingen moet je het altijd vaker uitleggen.”

September 2015, Gertjan Verbeek is als trainer van VfL Bochum boos over artikel in Bild. De krant zou zijn woorden hebben verdraaid.

4. Vrouwenvoetbal

,,Ik vind de wedstrijden tot dusverre niet hoogstaand, het is te afwachtend en de creativiteit laat te wensen over. Dat valt me tegen voor een WK. Nee, ik ben geen liefhebber van vrouwenvoetbal. Maar ook als een wedstrijd in de Champions League niet leuk is, ga ik schakelen.''

Juni 2015, Gertjan Verbeek in het Algemeen Dagblad over het WK-vrouwenvoetbal.

5. In de poes

“Van Herman kan ik geen genoeg krijgen. Oud-voetballer, hè, dat heeft er ook mee te maken. Hoe vaker hij een vrouw achterwaarts in de poes naait, hoe beter.”

April 2014, Gertjan Verbeek in de Volkskrant over zijn voorliefde van boeken van de Vlaamse schrijver Herman Brusselmans.

6. Ontslagen

"Twee keer in een jaar ontslagen worden, daar word je niet vrolijk van. Dat hakt er echt in", zei Verbeek tegen AD Sportwereld, april 2014. Na ontslag bij FC Nürnberg. Eerder was hij ontslagen bij AZ.

7. Wijvensport

“Voetbal wordt zo een wijvensport.”

Februari 2013, Gertjan Verbeek windt zich in De Volkskrant op over het pietluttig fluiten van scheidsrechters en het steeds makkelijker trekken van rode kaarten.

8. Mart Smeets is hypocriet

“Daar kan ik niet tegen. Mart Smeets, die zijn boekje terugtrekt. Ga toch weg man. Wat een hypocriet. Hij zat jarenlang middenin het peloton. En nu opeens wijzen. Iedere verantwoordelijke heeft boter op zijn hoofd gehad. Maar maakt dat de Tour minder mooi? Als iedereen het doet, is het toch ook eerlijk?”

Oktober 2012. Gertjan Verbeek is in De telegraaf kwaad over alle dopingophef en de beslissing van Rabobank om te stoppen met sponsoring van de wielerploeg en het besluit van Smeets om zijn boek over Lance Armstrong terug te trekken in de strijd om de NS Publieksprijs.

9. Roze olifant

,,Als ik tegen jou zeg dat je niet aan een roze olifant mag denken, dan kun je juist aan niets anders meer denken dan aan een roze olifant.''

April 2012, Gertjan Verbeek toont zich in het AD amateur-psycholoog die niet wil niet dat zijn spelers gaan geloven in vermoeidheid, die hen wordt aangepraat door de buitenwereld.

10. Lezen

“Als ik iets lees dat ook interessant is voor de spelers kopieer ik dat en dan geef ik het ze mee. Spelers lezen uit zichzelf niet veel. Als ik zo om me heen kijk, dan wordt er hooguit een keer een Voetbal International opengeslagen. Die jongens hebben andere interesses. Ze kaarten liever. Of ze gamen.”

1 december 2012, Gertjan Verbeek in Trouw over het lezen van vakliteratuur.

Volledig scherm Verbeek klussend aan zijn boerderij in Jubbega. Hij is inmiddels twee zelfgebouwde woningen verder.

11. Klussen

,,Ik vind het prettig iets om handen te hebben. Ik kan er mijn energie en creativiteit in kwijt. Televisie kijken vind ik niks. Een boek lezen wel, maar niet een hele dag. Ik wil bezig zijn. Andere dingen doen, aan andere dingen denken. Als de spelers bij AZ een dagje vrij hebben, ga ik naar Friesland. Als ik hier in Egmond blijf, kan ik het toch niet laten even langs het stadion gaan''.

November 2011, workaholic Gertjan Verbeek vertelt in het AD hoe hij zich ontspant door boerderijen te klussen en verbouwen.