Bekijk hier de gemiddelde WOZ-waarde in onze regio

Twente blijft achter bij het landelijk gemiddelde. In deze regio is Dinkelland koploper met 2,9 procent en Twenterand hekkensluiter met een stijging van slechts 1 procent. De gemiddelde WOZ-waarde in het hele land ligt nog bijna 11 procent onder het topniveau van 2010. In Noord-Holland steeg de gemiddelde woningwaarde met bijna 8 procent tot 259 duizend euro, de hoogste stijging van alle provincies. In 2016 was de woningwaarde nog het hoogst in de provincie Utrecht. De provincie Groningen heeft met 157 duizend euro per woning de laagste gemiddelde WOZ-waarde.