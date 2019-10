Bijzondere ontvangst voor Emmen-supporter Dennis in Almelo

De fanatieke Emmen-supporter werd 3 weken geleden getroffen door een hersenbloeding. Hij is deels verlamd en hem wacht een zwaar revalidatieproces. „Daarom wilden wij hem vlak voor de uitwedstrijd tegen Heracles een hart onder de riem steken”, zegt Ben Oort, demissionair bestuurslid van de Brigata.

Dat deden ze door op de fiets van Emmen naar Almelo te reizen. „Zeven jaar geleden fietste Dennis van Emmen naar Deventer, als een ludieke actie. Vandaar dat wij dit nu voor Dennis doen”, aldus Oort, die nu klaar staat met een vlag waarop de naam ‘Dennis’ is geverfd.

Tranen

Wanneer de wensambulance aankomt zingen de 37 vrienden hem toe. ‘Dennis is een Emmenaar’, klinkt het. Wanneer de hoofdgast op een brancard uit de ambulance en het stadion wordt ingereden, is hij duidelijk geroerd. Dat geldt ook voor de stoere mannen in de erehaag. Ook bij de Brigata Fanatico vloeien tranen.