Burgemeester Kerkrade: ‘FC Twente hield zich niet aan afspraken’

De vier bussen waarin de 200 supporters zaten, hebben zich volgens Som niet gemeld op het meldpunt in Maasbracht. Terwijl FC Twente wel op de hoogte was van de routinecheck, zegt Som zeker te weten.

Aanhouding

Nadat de karavaan het meldpunt miste, zijn de bussen alsnog teruggehaald. In Maasbracht zou één van de supporters een bierblikje naar de politie hebben gegooid. De man is aangehouden. FC Twente meldde vrijdagavond al dat er onder de passagiers irritatie en ongemak was.