Deel je leukste zomerfoto’s met Tubantia

DichtbijDe vakantierubriek ‘zomerfoto’ in de papieren krant is al acht jaar een doorslaand succes. Een traag en misschien wel ‘oubollig’ format, dat desondanks de concurrentie van sociale media moeiteloos weerstaat. Vanaf vandaag kun je jouw zomerfoto’s weer uploaden via de website van De Twentsche Courant Tubantia .

Er gaat geen dag voorbij of we delen belevenissen en avonturen met onze volgers op snapchat, facebook, instagram of tiktok. De vakantiefoto’s en -filmpjes uit alle uithoeken van de wereld zijn gedigitaliseerde ‘ansichtkaarten’ - wie stuurt ze nog? - die zonder postzegel in een oogwenk het thuisfront bereiken. Been there, done that...

Toch blijven vele duizenden lezers hun zomerfoto’s naar de krant sturen - bij hoge uitzondering in een envelop met postzegel en een handgeschreven briefje - in de hoop dat één van van hun kiekjes wordt afgedrukt in de krant. Want dát telt. Leuk hoor, dat alle inzendingen in een fotogalerij op de website te zien zijn, maar een afdruk in de krant is de ultieme beloning. Dat er mooie weekprijzen zijn en dat de inzender van de mooiste zomerfoto een iPad kan winnen is mooi meegenomen, maar voor de meeste deelnemers bijzaak.

Vorig jaar stuurden in acht weken 3215 unieke deelnemers in totaal 5010 foto’s in. De online fotogalerij werd 91306 keer bekeken. Alle reden om door te gaan met deze populaire lezersrubriek, in hopelijk een zomer zonder mondkapjes en beperkende maatregelen.

Van 11 juli tot en met 3 september verschijnen er wekelijks vijf zomerfotopagina’s in de krant. Vanaf vandaag zijn de uploadkanalen weer actief. Je kunt tot 1 september meerdere foto’s insturen. Scroll door tot onderaan dit bericht.

Met deze tips maak jij de ultieme zomerfoto!

Maak een uitsnede van je foto

Een veelzeggende wolkenlucht kan mooi zijn om vast te leggen. Maar meestal kunnen gedeeltes met veel lucht of een lege voorgrond zonder problemen in de prullenbak.

Maak daarom een uitsnede van je foto. Snijd de stukken die er niet toe doen van de foto af en je foto ziet er een stuk beter uit. Zo ook deze foto, die Dieuwke van den Berg instuurde voor Zomerfoto.

Volledig scherm Inzending voor rubriek Zomerfoto in BN DeStem van vrijdag 23 augustus 2019. © Dieuwke Van den Berg

Focus op één onderwerp

Een scherp onderwerp tegen een onscherpe voor- of achtergrond geeft een foto vaak net wat meer zeggingskracht. Dat lukt met een echte camera door een langere telelens te kiezen en/of een grote diafragma opening, waardoor je weinig scherptediepte hebt.

Met de nieuwere smartphones gebruik je daarvoor de optie ‘Portret’. Bij deze inzending van Mieke Verbakel is de focus goed gelukt.

Volledig scherm Inzending voor de zomerfoto van BN DeStem van12 juli 2019. © Mieke Verbakel

Vind een uniek moment

De mooiste foto’s moeten het hebben van het moment waarop ze gemaakt zijn. Zorg dat je foto een gebeurtenis vastlegt die niet op elk moment gemaakt kan worden.

De beroemde fotograaf Cartier Bresson, bekend geworden door zijn portretten van Mahatma Gandhi en Marilyn Monroe, noemde dit ‘het beslissende moment’. Een beetje geluk heb je soms wel nodig, net als Arieke Kroese-Korpershoek.

Volledig scherm Inzending voor de zomerfoto van De Gelderlander. © Arieke Kroes-Krorpershoek

Zorg voor een schone lens

De belangrijkste tip voor fotografie met je telefoon: poets je lens. Vette vingers en stof zorgen voor wollige, onscherpe foto’s. Vooral als er lichtbronnen in beeld zijn is dit storend. Het verschil met een schone lens zal je verbazen.

Zie deze haarscherpe inzending van Niels Dekker maar eens, waarbij ook de compositie goed is gelukt: de horizon niet in het midden, maar op een derde van de foto.

Volledig scherm © Niels Dekker

