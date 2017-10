Dit zijn de beste cafetaria's uit deze regio

KaartENSCHEDE - Patatje saté, frikandel, bamischijf: zo'n vette hap is best lekker op z'n tijd. Helemaal bij Eetwinkel Sterk Langs De Lijn in Wierden, want de zaak mag zich de beste cafetaria van Twente noemen. De snackbar staat op plaats 6 in de Cafetaria Top 100 van 2017 die Misset Horeca maandagavond gepresenteerd heeft. Ook andere cafetaria's uit de regio doen het goed in de landelijke ranglijst.

Een droomcafetaria, zo noemt de jury cafetaria Sterk Langs De Lijn aan de Spoorstraat 2 in Wierden. „Een topinrichting en -sfeer. Zeer verzorgd en netjes. Een voorbeeldfunctie voor de cafetariabranche. Eetwinkel Sterk Langs De Lijn behoort zeker bij de mooiste van de branche.”

Andere Twentse cafetaria

In de lijst met 100 beste cafetaria's van 2017 zijn meer Twentse zaken terug te vinden. Eetsalon Menzing uit Haaksbergen staat op plek 15. „Als er ergens sprake is van een geolied proces, dat is het wel bij Eetsalon Menzing”, aldus de jury.

Plek 16 is voor Restaria Boswinkel in Enschede: „De bevlogenheid van het personeel spat er van af. ‘Waar voor je geld’ gaat zeker op voor Restaria Boswinkel.”

De Losserse cafetaria De Egel Eten en Drinken staat op plaats 54 in de lijst. De jury zegt over de zaak in Losser: „De medewerkers zijn niet opdringerig met bijverkoop en er is zichtbaar veel geïnvesteerd in de huisstijl.”

Plaats 61 in de lijst wordt bezet door cafetaria/catering By Peter in Enschede. Het stel Peter en Mariëlle Bruiss timmert met de horecazaak nu zo'n twee jaar aan de weg en dat doen ze goed, aldus de jury. „De heerlijke verse huisgemaakte friet verdient een groot publiek.”

Achterhoek

In de Achterhoek zijn het onder meer Harry’s Snackcounter uit Eibergen (plaats 46), Plaza ’t Snackhuus in Ruurlo (plek 73) en Jan Patat uit Lochem (plaats 87) die in de lijst met 100 beste cafetaria van Nederland staan.