Voor een gezamenlijk verzet tegen de plannen voor de N35 is het nog niet te laat. Die overtuiging hebben afgevaardigden van diverse dorpen langs deze rijksweg. Ze hebben afgesproken om een brede lobby in gang te zetten.

Woordvoerder Niels Tomson erkent dat de verschillende afdelingen van Plaatselijk Belang hun krachten pas in een laat stadium bundelen. Maar volgens hem is het nog niet té laat voor gezamenlijk verzet. ,,We springen op een rijdende trein'', stelt hij. ,,Dat hadden we beter drie jaar geleden al kunnen doen. Maar ik weet zeker dat we de wissels nog tijdig kunnen omzetten. Samen kunnen we sowieso meer invloed uitoefenen.''

De vertegenwoordigers van Hoonhorst, Laag Zuthem, Heino, Raalte-Noord, Mariënheem en Haarle hebben afgesproken dat ze via diverse kanalen een lobby opzetten. Voor de langere termijn gaan ze meer rijksgelden werven voor de N35. Alle betrokkenen zijn het erover eens dat de bijdragen van het ministerie van Infrastructuur en Milieu tot dusverre aan de karige kant zijn gebleven.

Hulp

Bij deze lobby krijgen zij de hulp van Ferry Geerlings. Deze is telefonisch toegezegd door Bert Boerman, de gedeputeerde van Overijssel die onder meer verkeerszaken in zijn portefeuille heeft. Geerlings is niet alleen provinciaal adjunct-hoofd Eenheid Wegen en Kanalen, maar geldt ook als een ervaren gids die de weg kan wijzen door politieke doolhoven.

De gezamenlijke afdelingen van Plaatselijk Belang houden begin november een bijeenkomst, waarvoor zij vertegenwoordigers van zowel Rijkswaterstaat, provincie Overijssel als de gemeentes Dalfsen, Raalte en Hellendoorn uitnodigen. Doel daarvan is om maatregelen te heroverwegen. Exacte datum en plek van samenkomst zijn nog niet bekend.

Ontwerpen

Fred Tank, projectleider N35 van Rijkswaterstaat, komt op 25 oktober voor een keukentafelgesprek naar huize Tomson in Dalfsen. Daarbij schuift ook een afgevaardigde aan van het ingenieursbureau Arcadis, dat de ontwerpen van de plannen voor de N35 heeft gemaakt. Zij zullen deze nader toelichten.