Een nieuwe supportersclub juicht voor Heracles

Er zijn intussen 60 leden. Afgelopen vrijdag was de feitelijke oprichting. Secretaris Niek Postma (22), ruim 12 jaar bezitter van jaarkaart, is trots op de vliegende start. Zelf komt hij wel uit Almelo, maar de andere medeoprichters komen van buiten de stad.

Meer fans naar uitduels

"Uit allerlei plaatsen komen mensen al tijden naar de thuiswedstrijden. En aanvankelijk kende we elkaar nauwelijks. De laatste jaren is dat veranderd. Zo ontstond het idee om een eigen supportersclub te beginnen. Om vooral ook de buitenwereld veel meer te laten zien dat Heracles niet alleen Almelo is." Een van de doelstelling is dan ook busreizen te organiseren naar alle uitwedstrijden. "We willen gewoon dat nog meer fans in de stadions zitten om onze spelers te steunen."