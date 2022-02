Eurosped twee jaar langer hoofdsponsor volleybalteam Vroomshoop

Voor Rødel en Eurosped wordt komend seizoen het tiende als hoofdsponsor en naamgever van het team. Onlangs sprak Rødel nog zijn zorgen uit over de sportieve prestaties van de volleybalploeg in Vroomshoop. De samenstelling van het team was in zijn ogen niet goed, waardoor Eurosped alweer aan een seizoen meedeed waarin de ploeg zich niet kon mengen in de strijd om de prijzen.