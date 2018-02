Gouden Jorien ter Mors krijgt weer mooie huldiging in Enschede

Groot feest

Vier jaar geleden werd Jorien na de Olympische Spelen ook in haar geboorteplaats Enschede gehuldigd, hoewel zij nu niet meer in Twente woont. Het werd een groot feest, waar honderden mensen haar toezongen. Ter Mors was diep onder de indruk van de belangstelling en zette op het balkon spontaan een polonaise in met de burgemeester.

Twee medailles

De gemeente Enschede heeft de huldiging met het management van Ter Mors afgestemd. Dat is ook de reden dat deze keer de huldiging op een vrijdag is, en niet zoals de vorig keer op een zaterdag. Woordvoerder Ton Kamp van de gemeente. “Op zich is de zaterdag een mooiere dag, want dan is het ook veel drukker in de stad. Maar bepalend is natuurlijk wat Jorien uitkomt.”