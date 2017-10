Herfstvakantie! Ga erop uit in Twente met deze 7 tips

ENSCHEDE – Een waterig zonnetje en vallende bladeren om ons heen geeft het startsein voor de herfstvakantie voor de scholen in deze regio. Deze week is er van alles te beleven voor jong en oud in Twente. Daarom zet de Twentsche Courant Tubantia de leukste tips uit de regio op een rij speciaal voor ouders en hun kroost!

Avonturenpark Hellendoorn

Pretpark Hellendoorn verandert van 14 tot 29 oktober in pretpark Heksendoorn. Opperheks Odelia zwaait met haar scepter over het park en tovert het om tot haar domein. Griezel met de hele familie mee tijdens de spannende shows en enge attracties. Op 21 en 28 oktober is het park extra lang open met op het eind een spectaculaire vuurwerkshow.

Voor verdere informatie neem een kijkje op www.avonturenpark.nl.

Locatie: Avonturenpark Hellendoorn in Hellendoorn

Datum: 14 tot 29 oktober

Prijs: tickets zijn al verkrijgbaar vanaf €17,50

Vader/zoon-buitendag: Landgoed AlGoed Twekkelo

Het Landgoed AlGoed in Twekkelo houdt zaterdag 21 oktober een actieve buitendag voor vaders en hun zonen en/of eventuele vriendjes. Zelf vuur maken, samen bouwen aan een uitkijktoren, eten bereiden op het kampvuur en nog veel meer activiteiten staan op het programma. Opgeven voor deze dag kan via de website www.landgoedalgoed.nl.

Locatie: Landgoed AlGoed in Twekkelo

Datum: zaterdag 21 oktober van 10.00 tot 19.00

Prijs: €5,00 p.p.

Paddenstoelen expeditie Buurserzand

Op zondag 22 oktober houdt het IVN Haaksbergen met het Buurserzand een speurtocht naar verschillende soorten paddenstoelen. Ga op zoek naar heksenkringen, elfenbankjes en eekhoorntjesbrood. Trek je laarzen aan, neem je vergrootglas mee en ontdek alles over deze herfsthelden. Vertrekpunt is vanaf infocentrum De Wakel en starten kan vanaf 10.00 tot 12.00. Opgeven voor deze expeditie kan via natuurmonumenten.nl.

Locatie: Informatiecentrum De Wakel te Haaksbergen

Datum: zondag 22 oktober vanaf 10.00 tot 12.00

Prijs: €2,50 p.p. kinderen tot 4 jaar gratis

Volledig scherm © Emiel Muijderman

HeraSplash! in Nijverdal

Heracles Almelo houdt op maandag 23 oktober de Heracles soccer games voor jongens en meisjes in de leeftijdscategorie van 4 t/m 12 jaar in sporthal Het Ravijn. Laat zien wat je kunt en krijg tip en trics zodat je weggaat als echte Heraclied. Voetballen kan van 10.00 tot 16.00 in de sporthal. Wie is uitgevoetbald kan van 10.30 tot 17.30 gratis spelen en zwemmen in zwembad Het Ravijn.

Locatie: Sporthal Het Ravijn te Nijverdal

Datum: maandag 23 oktober vanaf 10.00 tot 17.30

Prijs: €5,00 p.p.

Korenmolen De Hoop Almelo

Ontdek op woensdag 25 oktober hoe een molen te werk gaat. Deze informatieve dag zal interessant zijn voor jong en oud. De molenaar vertelt over zijn vak en machine, en tegen een kleine vergoeding is er een versnapering verkrijgbaar. Langskomen mag tussen 10.30 en 15.00!

Locatie: Korenmolen De Hoop in Almelo

Datum: woensdag 25 oktober vanaf 10.30 tot 15.00

Prijs: GRATIS

Volledig scherm © Wouter Borre

Kinderspelmiddag Museumboerderij Wendezoele Delden

Museumboerderij Wendezoele in Ambt Delden houdt woensdag 25 oktober een kinderspelmiddag voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar. Blikgooien, koekhappen, zaklopen, knutselen van vogelhuisjes en nog veel meer waanzinnig leuke activiteiten staan er op het programma. De middag begint om 13.30 en eindigt om 17.00 uur.

Locatie: Museumboerderij Wendezoele in Delden

Datum: woensdag 25 oktober vanaf 13.30 tot 17.00

Prijs: GRATIS

Volledig scherm © Lars Smook

Springkussenfestival XXL Vroomshoop

Vrijdag 27 oktober is weer het zover, na het geweldige succes van de voorjaarseditie komt er nu de herfsteditie van het springkussenfestival. Kinderen tot 12 jaar zijn welkom tussen 11.00 en 17.00 om te spelen en springen! Voor begeleiders en ouders is er een horeca plein gerealiseerd. De entree is €5,00 per kind en is inclusief een glaasje fris. Ouders en begeleiders mogen gratis naar binnen. Het springkussenfestival vindt plaats in activiteitencentrum Het Punt in Vroomshoop. Voor meer informatie bezoek de website www.welkombijhetpunt.nl.

Locatie: Activiteitencentrum Het Punt in Vroomshoop

Datum: Vrijdag 27 oktober van 11.00 tot 17.00

Prijs: €5,00 p.p. ouders en begeleiders GRATIS