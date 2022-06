Het nieuws van de week in vogelvlucht: dit gebeurde in uw gemeente

HENGELO/BORNE/DELDEN | Op de wereldkaart liggen Bentelo, Borne en Hengelo vlak naast elkaar. Maar als het om saamhorigheid gaat, liggen er nog werelden tussen. Dat bleek deze week wel weer met voedsel met en veur mekaar, zonnepanelen met goede bedoelingen, een begraafplaats die zich zelf maar moet zien te redden en woningverhuur met louter winstbejag. Dit is de nieuwsupdate van Hengelo, Borne en Hof van Twente.

ENSCHEDE | Boos over grote gele letters op een net gerestaureerd mooi oud gebouw. Boos met de trekker op de snelweg rijden. Boos over ‘hoe we omgaan met Afghanen’, over 6 euro die 796 euro kost en over een woonwagenkamp. Wie zich graag ergens boos over maakt, had het druk deze week. Je leest het in de nieuwsupdate van Enschede.

REGGESTREEK | Eigen planten eerst! Geen allochtone bomen. Het IVN, de grootste natuureducatieclub van Nederland (25.000 leden), bemoeit zich met onze achtertuinen. Dat we tegels moeten vervangen door planten, wisten we al, maar nationalistisch vergroenen, is nieuw. Lang niet iedereen zit erop te wachten. Zeker Exotentuin uit Nijverdal niet, waar Chinese palmen als warme broodjes over de toonbank gaan. Meer hierover in de nieuwsupdate van de Reggestreek.

ALMELO | Ze zijn er dus nog steeds. De respectloze nietsnutten die hun zetel in de Almelose gemeenteraad nauwelijks serieus nemen. Enkele anoniem gebleven afgevaardigden konden zich dinsdag zelfs bij de officiële beëdiging en benoeming van de nieuwe wethouders niet fatsoenlijk gedragen. Je leest het in de nieuwsupdate van Almelo.

NOORDOOST-TWENTE | Het zal even wennen zijn voor de Oldenzalers en alle andere trouwe bezoekers. Maar voor het eerst in het ruim 50-jarig bestaan van de Boeskool is Lös wordt er dit jaar entree gevraagd bij dit evenement. De vraag is niet alleen hoe deze kleine cultuurshock half augustus uitpakt tijdens de langverwachte gouden editie van het zomerfeest, maar ook of dit feestje op de Ganzenmarkt gevolgen heeft voor de drukte op de Groote Markt. Dit is de nieuwsupdate van Noordoost-Twente.