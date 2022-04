Het nieuws van de week in vogelvlucht: dit gebeurde in uw gemeente

ENSCHEDE | In Enschede ging het deze week over deelscooters, de kloof tussen rijk en arm, de politiek, de vuurwerkramp en twee mannen die het roer volledig omgooiden. We praten u in vogelvlucht bij. Lees hier de nieuwsupdate uit Enschede.

HAAKSBERGEN | Het is een raar sprongetje. Terwijl de oude basisschool Ariëns klaar is om maandag de eerste vluchtelingen uit Oekraïne een dak boven hun hoofd te geven, biedt de torenhoge inflatie ook kansen: we móeten zonnepanelen en we móeten onze grondstoffen van dichtbij halen. Twee uitersten beheersten het nieuws in Haaksbergen.

OLDENZAAL, DINKELLAND, LOSSER | Kan er eindelijk weer een Grote Twentse Carnavalsoptocht door de straten van Oldenzaal trekken, breekt er brand uit in een loods waar praalwagen stonden gestald. Toch doen alle gedupeerde verenigingen op palmzondag ‘gewoon’ mee aan De Optocht. Dankzij de enorme inzet van de wagenbouwers, maar ook dankzij de zusterverenigingen die spontaan de helpende hand uitstaken. Lees hier de nieuwsupdate uit Noordoost-Twente.

ALMELO | Het was in Almelo de week van de rechtspraak en het gezag. Rechters, advocaten en juristen bogen zich over incidenten, geschillen, ruzies en ergernissen in de stad. En er was weer nieuws over de grootste juridische haarklover van Almelo die het waarschijnlijk toch voor elkaar om zijn raadszetel te bemachtigen. Lees hier de nieuwsupdate uit Almelo.

TWENTERAND | Schatzoeken naar dubieuze handeltjes, een brandweervrijwilliger die werd opgeroepen om zijn eigen pand te blussen, de soap rond het jongerenwerk en de waterkelder die er alsnog komt. Lees hier de nieuwsupdate uit Twenterand.

HENGELO, BORNE, HOF VAN TWENTE | Een rondje door Hengelo, aan de hand van het nieuws dat deze week is gebeurd? Wandel mee, van het Brouwerijterrein naar brasserie Marktzicht, langs modehuis Tasche naar de oudste begraafplaats van Hengelo. Lees hier de nieuwsupdate uit Hengelo.

HELLENDOORN, RIJSSEN-HOLTEN, WIERDEN | Waarom hangen er tien (!) camera’s in de Nijverdalse Kruidenwijk. Wat is er deze week officieel begonnen in Rijssen. Hoe zit dat met die agrarische visie in Wierden en wat hebben een oude jeugdherberg en Oekraïners met elkaar te maken. Vragen, vragen, vragen. Lees hier de nieuwsupdate uit de Reggestreek.