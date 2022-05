Het nieuws van de week in vogelvlucht: dit gebeurde in uw gemeente

HAAKSBERGEN | Waar ieder woord tekortschiet, je verstand stokt en je hart bloedt. Afgelopen week trof het noodlot twee jonge mensen uit Sint Isidorushoeve. 20 en 22 zijn ze. Terwijl ze met hun vader op weg waren om de as van hun moeder in Italië uit te strooien, overleed hij. Moet niet, mag niet. En toch gebeurt het. Tegelijk is er dan het besef hoe liefdevol en warm een gemeenschap kan zijn. Lees hier de nieuwsupdate uit Haaksbergen.

OLDENZAAL, DINKELLAND, LOSSER | Lijkt dat maar zo of verliest de Nationale Bevrijdingsdag in Noordoost-Twente steeds meer aan betekenis? Gelet op de wijze waarop 5 mei dit jaar vrijwel geruisloos voorbij ging aan Oldenzaal, Losser en Dinkelland zou je het bijna gaan denken. Wat verder opviel deze week: de bliksemtrip van De Avonturier naar Oekraïne, de onzekerheid over het voortbestaan van vv Oldenzaal en de sportieve ambities in Losser. Lees hier de nieuwsupdate uit Oldenzaal, Dinkelland en Losser.

ALMELO | En opeens verscheen er vorig weekeinde een groot interview met Heracles-voorzitter Hans Bredewoud op de website van de supportersvereniging Hart voor Heracles. De onzichtbare bestuurlijke leidsman van de profclub vond de tijd rijp voor een charme-offensief richting de kritische aanhang. Het was onbedoeld de opmaat tot opnieuw een uiterst roerig weekje voor de eredivisionist. De tijd dat de club in een oase van rust en stabiliteit zijn wedstrijden afwerkte is voorbij. Lees hier de nieuwsupdate uit Almelo.

TWENTERAND | Na jaren van incidentele meevallers dreigt er nu een horrorscenario op financieel vlak in Twenterand. Miljoenen moeten er de komende jaren bezuinigd worden. En dat is slecht nieuws voor inwoners. Want waar de wethouder al voor waarschuwde, is nu in aantocht: er moet gesneden worden in voorzieningen. Lees hier de nieuwsupdate uit Twenterand.

HENGELO, BORNE, HOF VAN TWENTE | Kransen leggen, of witte rozen, een bommenwerper over laten vliegen of stenen poetsen. Er werd op vele manieren herdacht deze week in Borne, Hof van Twente en Hengelo. En dat is goed. Maar de vraag is: vieren we wel genoeg wat al die opgeofferde levens ons elke dag nog brengen? Waarom heeft Hengelo nog geen Bevrijdingsfestival? Lees hier de nieuwsupdate uit Hengelo, Borne en Hof van Twente.