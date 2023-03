Het nieuws van de week in vogelvlucht: dit gebeurde in uw gemeente

ALMELO | Tweede zonnepark bij Aadorp is anticlimax van Almelose ambities: het doet pijn aan de ogen

Almelo heeft zich deze week gepresenteerd als een ambitieuze stad. Een gemeente die uitdagingen niet schuwt, visie etaleert en niet bang is om grote plannen te lanceren. Het programma Stedelijke Ontwikkeling mag er zijn en schetst een Almelo dat verder toegroeit naar een volwassen stad waar je ook in de verre toekomst prima kunt wonen, werken, leven en recreëren. Maar waar ook landschap wordt vernietigd voor een tweede zonnepark bij Aadorp. Het wordt zelfs groter dan de eerste geestdodende vlakte. Dat is dan weer zo jammer. Het doet nu al pijn aan de ogen. Lees meer.

REGGESTREEK | We hadden al een spookschuur, spookzwembad en spookrestaurant en nu ook een spookhuis

Naar een horrorfilm in de bios? Hoeft niet, in de Reggestreek valt genoeg te griezelen. Het is jullie vast niet ontgaan, maar we schreven de laatste tijd regelmatig over enge, verlaten bouwwerken. Waarom? Omdat de redenen vaak zeer nieuwswaardig zijn. En stiekem omdat ondergetekende vroeger de nieuwe Stephen King wilde worden. Lees de nieuwsupdate.

HENGELO, BORNE EN HOF VAN TWENTE | Pieter Derks achteraan in zijn eigen file: gekker wordt het niet in Hengelo

Een beetje gek is zo gek nog niet. Daar kunnen heel grappige, slimme, stoere en vrolijke dingen uit voortkomen. Dat bleek deze week wel weer, met een creatieve juf uit Markelo die voorleest zonder de o te gebruiken, een 75-jarige bikkel uit Borne die in een winterse bui een kogel boven zijn hoofd tilt en een stelletje maffe socialisten die Hengelo verslepen naar zee. Lees verder.

ENSCHEDE | Hoe groot is voor jou de verleiding om bij de zelfscan iets te ‘vergeten’…? En andere verhalen uit Enschede

‘Hallo, mag ik uw boodschappen even controleren?’ Tuurlijk mag dat, maar ik krijg altijd even de zenuwen. Ben ik echt niks vergeten te scannen? Die dure kaas, dat sixpack speciaalbiertjes? Maar meestal ‘vergeten’ mensen juist de goedkope dingen, zegt de medewerker met de scanner. Lees hier meer.

HAAKSBERGEN | Op vakantie met Bob, wie tovert de Blanckenborgh in Arabische sferen (?) en meer nieuwtjes uit Haaksbergen

Het ultieme dagje uit. Daarvoor moet je beslist in Haaksbergen zijn. Eerst een tijdje stoeien met de mover bij Henk Pen Caravans en Campers, de tent verlaten met Bob de vaatwasser of een klein vriezertje onder je arm - je wist niet dat je het nodig had, tot je het ziet. En de dag besluiten met een hapje eten in de nieuwe keuken van De Blanckenborgh. Want, goed nieuws, het restaurant gaat binnenkort weer open... Lees de nieuwsupdate.