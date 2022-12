Het nieuws van de week in vogelvlucht: dit gebeurde in uw gemeente

Het zou de brug van de toekomst zijn. De Boekelosebrug werd de flater van het jaar. Verder deze week: Sinterklaas die niet over de IJsselbrug durft en daardoor Hengevelde nog niet kent en een luchtbrug in Borne, waardoor twee jongens hun overleden moeder soms nog even bij zich kunnen halen.

Onbeleefde junks zonder tanden, de angst voor een mes tussen je ribben en altijd je fiets mee naar binnen nemen. Het lijkt niet erg prettig wonen in Glanerbrug. De komende weken kunnen inwoners van het dorp hun beklag doen in een caravan.

Wierden krijgt een windturbine. Weliswaar eentje van ‘slechts’ 38 meter hoog, maar een windturbine is een windturbine. Dat het gevaarte in de achtertuin van boer Jan Dasselaar in Hoge Hexel komt, is bijzonder, want de windmolen is direct de eerste van Twente. En dat in een gemeente die gerust tot één van de felste tegenstanders van windenergie in de regio mag worden gerekend.

Gezellig aan het winkelen en ineens moet je kind ‘echt héél erg nodig’? Moet je niet in Haaksbergen zijn. De gratis toegankelijke wc’s zijn verdwenen namelijk. Maar het riool wordt goed gebruikt, blijkt uit een ondergronds avontuur met de Rioolservice. Meer viezigheid deze week ín de supermarkt. Een grappig verhaal vol schunnige taal. „Wij zijn op zoek naar de letter L.”

Met stoom en kokend water moesten ze er komen. En dus namen de gemeenten in Noordoost-Twente in allerijl elk vrijstaand gebouw nauwkeurig onder de loep. In Noord Deurningen werd eind vorige maand het voormalige bedrijfscomplex van Kuipers geschikt bevonden als opvanglocatie voor vluchtelingen. Nog geen maand later gaat daar alweer een streep door.

De gemeente Almelo gaat het centrum met camera’s bewaken, er zijn wapens gevonden, er staat een biertempel in de steigers en Tibbe stopte met de bloemenverkoop. Dit is de nieuwsupdate van Almelo voor deze week.

Afgelopen week het nieuws in Twenterand niet op de voet gevolgd? Journalist Ferry de Goeijen praat u bij over de belangrijkste gebeurtenissen. Over een inmiddels gênante padelkwestie, dode reeën na vandalisme, een tiran in Vriezenveen en een middagje met een wereldkampioen in de kroeg.