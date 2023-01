Het nieuws van de week in vogelvlucht: dit gebeurde in uw gemeente

Jammer dat je geen schimmel kunt eten, anders was het energieprobleem snel opgelost - en andere verhalen uit Enschede

Ventileren? Als je energierekening 900 euro in de maand is, zet je geen raampje open. Ook al helpt dat nog zo goed tegen de schimmel. Vanuit een verwarmd corporatiekantoor de bewoners van het Varvik over hun rottende woning adviseren, dat landt niet zo goed denk ik.

Snuifje? Dan kun je hier op bijna elke straathoek wel bij een duister autootje terecht

Cocaïne, MEOW, 3MMC, speed, XTC. Noem ze maar op. Allemaal razend populaire drugs die je tegenwoordig voor een habbekrats op bijna elke straathoek kunt kopen. Jawel, ook in Nijverdal, waar veel jongeren al dat synthetische genot verkiezen boven de goeie ouwe peuk, de wiet of alcohol. En dat is eigenlijk best wel eng.

Gered van de dood, een Jambers-achtig verhaal en Twenterand leerde dat je nooit oude schoenen weg moet gooien voordat...

Afgelopen week het nieuws in Twenterand niet op de voet gevolgd? Journalist Ferry de Goeijen praat u bij over de belangrijkste gebeurtenissen. Over de hond die het leven van Carolien redde, een alternatief voor De Smithoek, een harde boodschap aan Vitens en een soort aflevering van Jambers.

Ook mega-oplichter Howard V. ontbreekt niet in de digitale fotogalerij van Rob Leus

Het was weer een huzarenstukje van Alberto Stegeman. In zijn uitzending van zondagavond werd mega-oplichter Howard V. meedogenloos ontmaskerd. Hij bedonderde en stalkte zijn vriendinnen, sliep in hotels zonder te betalen en tankte tien keer ‘gratis’ in onder meer Twente. De man liet in deze regio een spoor van ellende achter. Ook in Almelo. De Nieuwsupdate deze week over de firma list en bedrog, bloed op straat en een verwoestende fik.

In Losser staat plots een huis: ‘Hallo aarde hier, van welke planeet komen jullie?’

Hoe verzin je het? Een woning bouwen in een natuurgebied zonder dat de gemeente daar ook maar iets vanaf weet. Het gebeurde in Losser aan de Grensweg, ter hoogte van natuurgebied Oelemars.