Het nieuws van de week in vogelvlucht: dit gebeurde in uw gemeente

ENSCHEDE | Soms hoor je verhalen waarbij je je wenkbrauwen optrekt. Lees ik dit wel goed? Zei hij dat echt? Gebeurde dat serieus? Niet te geloven wat zij hier vertelt. Deze week stond er bol van. Lees hier de nieuwsupdate uit Enschede.

HAAKSBERGEN | Ergens in Haaksbergen moet een boerderij zijn met 14.000 varkens. Niet dat iemand weet waar, maar het staat er, op een landelijke schandpaallijst. En ergens in Haaksbergen is een theater. Niet dat nog iemand dat weet te vinden, maar het bestaat. Je kunt er zelfs zomaar ontslagen worden (pardon: vervangen). Twee stinkende zaakjes in één week, dat moet niet gekker worden. Lees hier de nieuwsupdate uit Haaksbergen.

OLDENZAAL, DINKELLAND, LOSSER | De week van Koningsdag was evenementenweek. Alsof corona nooit heeft bestaan, zo druk was het bij veel gelegenheden. Maxima’s Night Out in Oldenzaal bijvoorbeeld leverde een volle Groote Markt op. Lees hier de nieuwsupdate uit Oldenzaal, Dinkelland en Losser.

ALMELO | In een tijd waarin ook in Almelo het katholieke en protestants-christelijke kerkbezoek snel terugloopt, gebouwen worden gesloten en kerkeraden drastisch moeten bezuinigen rijst er aan de rand van het centrum een indrukwekkende nieuwe moskee. Het wordt een kolossale blikvanger langs de spoorlijn, die ook nog eens naadloos aansluit bij de drastische vernieuwingsplannen van de westelijke stationsomgeving. Alles lijkt te kloppen aan dit imposante moslimoord in aanbouw. Lees hier de nieuwsupdate uit Almelo.

TWENTERAND | Je zal maar een hartaanval krijgen in de buurt van Het Punt. Dan ben je, als we hulpverleners mogen geloven, direct ten dode opgeschreven. En op de ene plek keihard handhaven, op een andere locatie de boel laten begaan en zelf doodsbenauwd zijn voor een boete. Twenterand liet de afgelopen dagen twee gezichten. Lees hier de nieuwsupdate uit Twenterand.

HENGELO, BORNE, HOF VAN TWENTE | Mensen die andere mensen helpen. De een krijgt er een lintje voor. De ander een juweel. Over een derde zullen we nooit iets horen of zien. Ze hebben allemaal hun eigen verhaal. Voor wie deze week dit ‘pareltje’ heeft gemist of er niet genoeg van kan krijgen: Rian uit Hertme. Lees hier de nieuwsupdate uit Hengelo, Borne en Hof van Twente.

HELLENDOORN, RIJSSEN-HOLTEN, WIERDEN | Het schijnt heerlijk te zijn: korhoen met notenpasta en zwarte boontjes. Het recept vindt u op Smulweb.nl. Een lastig gerecht is het niet. Er zit maar één moeilijke kant aan: hoe kom je aan een korhoen? Het is, kortom, weer tijd voor nieuws uit de Reggestreek. Dit keer met een culinair randje. Lees hier de nieuwsupdate uit de Reggestreek.