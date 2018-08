Huurders laten chaos achter in groepsaccommodatie: 'Ze dweilden de vloer met bier'

Het zag er allemaal best betrouwbaar uit, toen Young Professionals Den Haag zich eerder bij Emsland Ommen meldde voor het verblijf van een dag en nacht. Zo'n veertig startende ondernemers, die het bosrijke Vechtdal als 'business course' wilden gebruiken om elkaar beter te leren kennen. ,,Nou, dat werd wel heel gezellig", verzuchten Renée ter Morsche en Frank Ningbers van de groepsaccommodatie.

,,Ze kwamen in groepjes aan en ja, ze leken ons wat jong. Maar in deze tijd zie je gewoon dat ondernemers op steeds vroegere leeftijd beginnen. En we hebben Young Professionals nog nagetrokken. Het oogt betrouwbaar." Een netwerkclub uit Den Haag lijkt qua naam enigszins op de 'Young Professionals', maar Ningbers kwam erachter dat die niets met het bezoek van doen heeft. ,,Het gaat waarschijnlijk om studenten."

'Business course'

Het tarief van Emsland Ommen - veel vaker ontvangen ze daar groepen van boven de honderd personen - werd vooraf nog keurig voldaan, maar al snel bleek er geen land met de groep te bezeilen. Ter Morsche: ,,'Business course? Dit is wel heel veel bier ineens', dacht ik. Toen kwamen er al twijfels. Ze hebben daarna een ontzettende bende achtergelaten. En valse namen opgegeven. Heel onbeschoft."

Reserveringen worden op basis van goed vertrouwen behandeld, zegt Ningbers. En de ene gast laat de accommodatie wat netter achter dan de ander, maar wat ze nu aantroffen hebben ze bij Emsland Ommen nog nooit meegemaakt. ,,In de slaapzaal stonden matrassen op plekken waar ze niet horen en vonden we condooms", beschrijft Ter Morsche. ,,Dubieus. De studenten hebben de vloer gedweild met bier en overal en nergens is overgegeven."

Maisvelden

Emsland heeft duidelijke huisregels, ook over nachtrust van kampeerders op de aangrenzende camping. ,,Daar zijn afspraken over", zegt Ningbers. ,,Maar wij zijn de hele nacht bezig geweest de jongens weer naar binnen te krijgen. Ze liepen ook de maïsvelden in, omdat ze dat schijnbaar leuk vonden."

Volledig scherm Bij groepsaccommodatie Emsland in Ommen heeft een groep jongeren een flinke puinhoop gemaakt. Frank Ningbers , eigenaar van de accommodatie, kan nu de troep opruimen. © Alex Mulder

Bierwalm

Al aan het begin van de avond en halverwege de nacht werd besloten dat het feest lang genoeg heeft geduurd. Bij het krieken van dag waren de meeste 'studenten' al vertrokken, het huis in een bierwalm achterlatend. ,,We hebben er nog een paar kunnen aanspreken en hun namen en telefoonnummers genoteerd. Die bleken later allemaal niet te kloppen."

En dan ben je plots het spoor bijster, en kun je dagen boenen om de boel weer schoon te maken. Er zijn bovendien vernielingen gepleegd, zegt Ningbers. ,,Je kunt zo'n accommodatie dan niet zomaar weer verhuren. Eerst moet het een week luchten."

Legitimatie

De politie stelt een onderzoek in en hoopt de studentikoze types alsnog te achterhalen. Ter Morsche en Ningbers waarschuwen ondertussen andere ondernemers op verdachte groepsreserveringen. Het 'goede vertrouwen' zijn ze voor even kwijt, maar gastvrij is het niet om voortaan een torenhoge borgsom te vragen. ,,Maar we vragen vanaf nu wel om legitimatie. Altijd."