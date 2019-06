Matchwinner Jill Roord: ‘Wat een opluchting’

Dat zei de Oldenzaalse international direct na afloop van de 1-0 zege van de Oranje Leeuwinnen op Nieuw-Zeeland in de openingswedstrijd van het WK Vrouwenvoetbal in Frankrijk.

,,Ik zag die bal komen en toen wist ik: die bal kop ik erin”, glunderde de Twentse speelster, die een kwartier voor tijd in het veld was gekomen voor Jackie Groenen. Ze kreeg de assist van een andere invalster: Lineth Beerensteyn die in de 87e minuut Shanice van der Sanden verving. Beerensteyn werd weer bediend door de derde invalster Merel van Dongen, die er na 71 minuten in was gekomen voor Kika van Es.