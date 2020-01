‘Omchecken op treinstation is bron van stress en frustratie’

Een overstap van een trein van de NS naar Blauwnet is vaak hectisch. Rennen van het ene naar het andere perron, zware tassen op de rug en dan ook nog uitchecken bij het ene poortje en vervolgens weer inchecken bij de ander. Bijna de helft van de reizigers vergeet regelmatig langs de paaltjes te lopen en wie vervolgens bij de verkeerde vervoerder is ingecheckt kan in de trein een boete krijgen voor zwartrijden. ,,Niet heel verrassend dat reizigers het omchecken stressvol vinden,” schrijft Rover.