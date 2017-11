Particuliere beleggers kapen koophuizen weg in deze regio

Steeds meer goedkopere woningen worden gekocht door particuliere beleggers, met het doel ze te verhuren. Die concurrentie voor starters op de woningmarkt was al langer zichtbaar in grote steden in het westen van het land,maar doet zich nu ook voor in deze regio. „Vooral in Enschede, Hengelo, Almelo en Oldenzaal”, zegt voorzitter Steven Elst van NVM Twente.

Makelaar Albert Post schat dat momenteel in Enschede al 10 procent van de woningen in de prijsklasse tot 150.000 euro door beleggers wordt gekocht. Veelal gaat het volgens Twentse makelaars om ondernemers die met investeringen in vastgoed hun pensioen willen veilig stellen. „Op de bank levert spaargeld door de lage rentestand weinig op. Daarom zoeken ze naar andere manieren om meer rendement uit hun geld te halen. Er zijn mensen die samen optrekken en meerdere woningen kopen”, aldus Elst.

Appartementen

Elst runt een makelaarskantoor in Hengelo. In deze stad is er volgens hem met name een run op appartementen. „Dat zie je terug in het aanbod. Er zijn nu 42 appartementen in Hengelo te koop. Dat was nog niet zo lang geleden het viervoudige. In de wijk Hasseler Es verkopen we ook eengezinswoningen aan particuliere beleggers. We hebben geen cijfers van het aantal huizen in Twente dat naar die groep kopers gaat, maar alle signalen wijzen er op dat het snel toeneemt.”

Makelaar Bert Kock ziet het in Oldenzaal regelmatig gebeuren dat particuliere beleggers koophuizen voor de neus van jonge gezinnen weg kapen. Vooral in woonwijk De Thij. „Daar komen redelijk veel woningen in de prijsklasse tot ongeveer 160.000 euro op de markt. Die doen particuliere beleggers vervolgens in de verhuur voor zo’n 600 à 700 euro. Daarmee blijven ze onder de maximale huursubsidiegrens en worden deze woningen aantrekkelijk voor mensen die voor een huurhuis niet bij woningcorporaties aan de bak komen.”

Overboden