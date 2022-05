Rechtbank in ‘greppelgate’: Wierden hoeft niet op te treden tegen bungalows Hoge Hexel

Het gevolg van die vermeende illegale ophoging is dat deze twee eigenaren, Jan en Roely Talma, feitelijk in een kuil verblijven op het park. Bij hevige regen kampen zij met forse wateroverlast. Hun jarenlang slepende geschil op het park staat bekend als ‘greppelgate’, vernoemd naar een afwateringsgreppel die afgesloten en gedempt werd.

45 centimeter

Over die greppel boog de rechter in Zwolle zich niet. De rechter moest oordelen of de grond voorafgaand aan de bouw van drie woningen ten noorden van het perceel van de Talma’s illegaal 45 centimeter is verhoogd. De gemeente ging niet tot handhaving over omdat uit een rapport geen overtreding zou blijken. Volgens de rechter is echter onduidelijk naar welk peil de rapporteur gekeken heeft. Pas op de zitting werd meer uitleg verschaft.

Peil voor elke woning vastgesteld

De bouwer meldde dat gepoogd is om elke keer met de voordeur op de weg uit te komen en zo is voor elke woning het peil apart vastgesteld. Dat was ook omdat de weg niet vlak ligt, zodat meting op één plek niet zou volstaan. De rechtbank ziet niet dat de huizen hoger zijn gebouwd dan het toegestane peil. Dat de gemeente de hoogte had moeten toetsen aan het peil van de weg die er eerder liep, zoals de eisers stelden, volgt de rechtbank niet.

Eis afgewezen

De gemeente meldde op de zitting dat het ophogen van de percelen daar is toegestaan zonder vergunning. Dat had ze eerder moeten melden, vindt de rechtbank, maar de belangen van de Talma’s zijn hierdoor onvoldoende geschaad. Had de gemeente dit wel eerder gemotiveerd, dan was de situatie nu niet anders geweest. De eis van de bewoners wordt dus afgewezen.