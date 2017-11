Sinterklaas komt aan in Twente: treinen, boten en pepernoten

in beeldENSCHEDE - De schoenen mogen worden gezet, want de Sint is weer in het land! Ook in Twente deed de goedheiligman zo'n beetje iedere plaats aan en werden Sinterklaas en zijn Pieten hartelijk ontvangen door tal van Twentse kinderen. Onze fotografen zijn hem het hele weekend achterna gereisd en brachten de intochten in beeld.