Support Oranje en maak kans op tickets voor de uitzwaaiwedstrijd in Enschede

ENSCHEDE - Elke keer als er een eindtoernooi is, steunen duizenden supporters Oranje tijdens de laatste oefenwedstrijd voorafgaand aan het EK of WK. Dit jaar zit het stadion bij de uitzwaaiwedstrijd echter niet vol; er mogen 7500 toeschouwers naar binnen bij de interland Nederland - Georgië op zondag 6 juni in De Grolsch Veste in Enschede. Maar daar kun jij bij zijn!