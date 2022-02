Terug van weggeweest: wielercafé Ronde van Overijssel

Kulturhus Holten

Opnieuw is Holten door de wielerorganisatie gekozen als het ‘Dorp van de Ronde’, waar de wielerkaravaan op zaterdag 7 mei doorheen kruist. Onderdeel van het wielerdorp is het wielercafé dat in de aanloop naar de koers in diezelfde plaats wordt gehouden. Dat gaat dus gebeuren op maandagavond 25 april. Plaats van handeling is het Kulturhus Holten, waar ruimte is voor zo’n 200 wielerliefhebbers.