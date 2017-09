Twente Verenigt! blijkt los zand: bestuur valt uit elkaar

De bestuursleden zijn het onderling te vaak oneens om als Twente Verenigt! Duidelijk naar buiten te kunnen treden. “De discussies gaan niet zozeer over de thema’s waarmee we bezig moeten, maar over de manier waarop we die moeten benaderen. We zijn nu sinds januari bezig en er loopt een scheidslijn door ons bestuur. Vaak was het 4 tegen 4 als het op stemmen aan kwam”, zegt voorzitter Mark Hogenberg.

Viertal

Onderlinge strijd

De onderlinge strijd heeft er wel toe geleid, dat Twente Verenigt! sinds begin dit jaar nauwelijks zichtbaar is voor de leden. Die leden zijn de jaarkaarthouders van FC Twente die zich hebben aangemeld. Hoe het bestuur van Twente Verenigt! denkt over een aantal gevoelige kwesties die binnen de club spelen – bijvoorbeeld de veelbesproken dubbelfunctie van Jan van Halst – is voor de eigen leden onduidelijk. “Dat klopt”, bekent Hogenberg, “wij kiezen er niet voor om alles meteen duidelijk en hard naar buiten te communiceren. We denken dat dit niet in het belang is van de club. De vier bestuursleden die hebben besloten af te treden staan in z’n algemeenheid een wat directere manier van communicatie voor.”